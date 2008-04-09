Українці переплачують за ліки майже в п`ять разів

12:46, 09 квітня 2008
Країна
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Націнка в середньому становить 480%

В Україні лікарські препарати продаються з націнкою, яка в середньому становить 480%, повідомили в Українському інституті суспільного здоров`я.

За словами співробітника інституту Дениса Полтавця, нові дані були одержані в результаті дослідження українського фармацевтичного ринку.

І виявилось, що деякі групи лікарських препаратів в Україні дорожчі в дев`ять разів, при тому, що середня світова націнка допускає збільшення ціни лише в 2-2,5 рази.

На думку Д.Полтавця, така ситуація пов`язана з продажем препаратів, які ще не пройшли реєстрацію в нашій країні. Він також повідомив, що зі списку 18 тис. лікарських засобів близько 4,5 тис. не пройшли відповідну перевірку, але поступили в продаж.

Слід зазначити, що експерти також з`ясували, що за останні шість років вживання лікарських засобів серед українців виросло втричі.

Згідно даним Державного комітету статистики України, кожен восьмий житель країни не задоволений станом свого здоров`я і відчуває себе хворим.

Як повідомляють експерти, Україна за останні десять років втратила близько 4 мільйонів чоловік, але найбільше побоювань викликає підвищена смертність чоловіків.

До того ж, українці за тривалістю життя займають передостаннє місце серед країн Європи, випереджаючи лише Росію.

korrespondent.net

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