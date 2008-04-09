В Івано-Франківську реконструюватимуть онкодиспансер
12:54, 09 квітня 2008Країна
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Кошти виділила облдержадміністрація
332 тисячі гривень виділила з обласного бюджету Івано-Франківська облдержадміністрація на реконструкцію онкологічного диспансеру в місті Івано-Франківську.
Про це повідомили у прес-службі голови обласної ради.
Кошти з бюджету розвитку обласного бюджету підуть на продовження робіт з реконструкції приміщення онкодиспансеру - через головного розпорядника - головне управління будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства ОДА.
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