Медики позитивно оцінюють програму «12 кроків» руху Анонімних алкоголіків для допомоги залежним від алкоголю.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН з нагоди ювілейної 80-ї річниці започаткування руху Анонімних алкоголіків (АА) у світі.

«Одним з найбільш дієвих методів допомоги залежним від алкоголю є програма «12 кроків» Анонімних алкоголіків», - сказав лікар-психіатр, завідувач відділення медико-соціальної реабілітації тероритіального медичного об’єднання "Психіатрія" у місті Києві Станіслав Костюченко.

За його словами, набагато вищою ефективність лікування від алкоголізму є в тих містах, де існує програма АА.

Керівник реабілітаційного центру «Сенс», медичний психолог Володимир Іванов зазначив, що перша група АА була створена в 1935 році. Зараз групи АА успішно працюють більш як у 180 країнах світу. «Мільйони людей, одужуючи за допомогою програми «12 кроків» АА, не просто долають потяг до спиртного, а повертаються до повноцінного життя в суспільстві», - сказав Іванов.

Він поінформував, що перші групи АА в Україні виникли в 1989 році спочатку в Києві, Одесі та Луцьку. На сьогодні в Україні близько 100 груп АА.

За словами Іванова, в останні роки в Україні практичне застосування програми «12 кроків» прийнято і схвалено багатьма наркологічними організаціями, реабілітаційними центрами, соціальними службами та духовенством.

«Коли застосовується програма «12 кроків» АА і доповнюється психологічними техніками, то ця програма стає ефективнішою. Тоді людина отримує більше знань, аналізує своє життя за допомогою якихось завдань, присутня на якихось терапевтичних групах, то тоді вона більше розуміє свою проблему і більше затримується на групах АА, хоча основою є програма «12 кроків» АА», - сказав Іванов.

За його словами, доведено, що алкоголік, який кинув вживати алкоголь, не може зберігати тверезість без соціально-психологічної підтримки. «Група АА - це соціально- психологічна підтримка», - додав він.

Як зазначив Іванов, у Києві існують більше 15 груп АА, на зустрічі яких ходять понад 500 людей. «Статистику ніхто не проводить, оскільки на то вони й анонімні алкоголіки. Люди, які ходять на ці групи, отримують соціально-психологічну підтримку, вони відновлюються в соціальному середовищі, стають міцніше психологічно. Ці люди вже здатні вести соціальний спосіб життя, тобто групи постійно їх в цьому підтримують», - сказав Іванов.

За його словами, навіть якщо людина «зірвалася» і почала пити, вона зможе знову повернутися до групи АА. «З кожним роком відвідання АА можливість зриву зменшується і після 5 років зривів практично не буває, оскільки за цей період людина напрацьовує тверезий спосіб життя», - додав Іванов.

Він зауважив, що програма «12 кроків» передбачає, що людина має пройти 12 етапів для збереження своєї тверезості. «Ці етапи описані у спеціальній літературі Анонімних алкоголіків. Для проходження кожного етапу треба щось зрозуміти, щось визнати, зробити для себе якісь висновки. І таким чином людина пересувається від етапу до етапу. Але зробити це самому неможливо, необхідне співтовариство і наставник», - пояснив Іванов.

За його словами, програма «12 кроків» показала, що «коли ти дієш, ти отримуєш результат, і цей результат сприяє щасливому життю».

У свою чергу, лікар-нарколог Запорізького обласного наркологічного диспансеру Роман Дубовський зазначив, що в групах АА від алкоголізму виліковувалося 85% осіб.

*** Анонімні алкоголіки – добровільне всесвітнє співтовариство жінок і чоловіків з усіх верств суспільства, які зустрічаються разом, щоб досягти та підтримувати тверезість. Єдиною вимогою для членства є бажання кинути пити. Немає жодних вступних або обов'язкових внесків за членство в АА.