Закрито пункт видачі наборів виживання від Штабу Ахметова в Донецькій області

Це другий пункт, який був змушений припинити видачу продуктів мирним жителям Донецької області на території непідконтрольній Україні через брак наборів на складі в Донецьку. Вчора, 9 червня, Штаб Ахметова припинив видавати дитячі набори на «Донбас Арені».

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З 3 червня, через загострення військового конфлікту і закриття пропускних пунктів в секторі «Б», Гуманітарний штаб не може доставити продукти в логістичний центр в Донецьку для найбільш соціально незахищених категорій мирних жителів Донбасу на непідконтрольних Україні територіях.

За цей час Штаб Ахметова не зміг здійснити планові поставки 175 тисяч дорослих наборів виживання і 10 тисяч дитячих наборів. У Кураховому чекає на відправку автоколона з продуктами з 26 машин, яка припинила свій рух в Донецьк ще тиждень тому.