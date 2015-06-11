Необхідно більше уваги держави до дітей війни – Уповноважений з прав дитини

В «Українському кризовому медіа центрі» було представлено результати дослідження проблем дитинства в Україні за умов військової агресії "Діти війни", яке проводилось Українським інститутом досліджень екстремізму. Участь у брифінгу взяв Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. Про це повідомляє прес-служба глави держави

Як зазначається в повідомленні, Уповноважений звернув увагу на таку проблему, через яку потерпають «діти війни» - переселенці з окупованих територій, як обмежений доступ до належної соціальної підтримки. "Потрібно терміново вирішити питання функціонування соціальних працівників. Вони перезавантажені роботою з переселенцями. Їх не вистачає. А в деяких населених пунктах їх узагалі немає. Ми дякуємо волонтерам за підтримку, але все ж держава має виконувати свою функцію", - зазначив він.

Окрім цього, Уповноважений з прав дитини звернув увагу на питання неконтрольованого вивезення дітей до РФ та долю тих дітей-сиріт, яких не вдалось вчасно евакуювати із зони бойових дій.

Директор УІДЕ Олег Зарубінський під час представлення результатів дослідження зазначив, що від конфлікту на Донбасі, за даними УГКП ООН, постраждало 5 млн. українських громадян. За підрахунками ЮНІСЕФ 1,7 млн. постраждалих (або 34% від усієї кількості) – це діти.

За інформацією ВООЗ, станом на 1 травня 2015 року від війни на Донбасі загинуло 68 дітей. З них, принаймні, четверо – за час дії останнього перемир’я. 176 дітей отримали поранення.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 3 червня 2015 року переселено 873 тис. 816 осіб. У тому числі – 150 тис. 481 дитина (17,2%). Тобто, з 20 лютого 2014 року в середньому 330 дітей щодня залишали своє житло.

Учасники брифінгу також відзначили, що за 15 місяців, які минули від початку анексії Криму, різко змінили в Україні статус «дитина війни».

За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 31 березня поточного року 1086 дітей втратили батьків унаслідок їх загибелі як учасників АТО або в результаті поранення, отриманого в зоні АТО.

Ще одна категорія дітей, що потерпають через військову агресію, – це діти внутрішньо переміщених осіб. З їх числа (станом на 18 травня 2015 року) 17,2% або 148 тис. 369 - діти. Майже 4 тис. немовлят за цей час (березень 2014-травень 2015) народилось у матерів-біженців на території, підконтрольній Україні, підкреслюється в повідомленні.