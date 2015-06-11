Внаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом загинуло четверо осіб і 14 постраждало - МОЗ

Внаслідок пожежі на нафтобазі в смт. Глеваха Васильківського району Київської області загинуло четверо осіб і 14 постраждало.

Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"За інформацією Київського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, в селі Крячки Васильківського району, внаслідок пожежі на нафтових складах "БРСМ Нафта", станом на 8.30 11.06.2015 р. кількість постраждалих становить 18 осіб. З них троє осіб загинуло на місці; 1 – помер в лікувальному закладі; 4 – медичну допомогу надано амбулаторно; 10 осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і 12 постраждалих.

10 червня в результаті пінної атаки рятувальники загасили один резервуар, тривало гасіння ще 5 цистерн.

Станом на 10.00 11 червня продовжує горіти 1 ємність з пальним об’ємом 900 куб м. та 13 ємностей об’ємом 50 куб. м.

За фактом загибелі людей під час пожежі на нафтосховищі у Васильківському районі Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.