За минулу добу у бойових діях на Донбасі поранені 13 військовослужбовців
13:26, 11 червня 2015Країна
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Про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко
За минулу добу у бойових діях на Донбасі загинули двоє військовослужбовців, 13 поранені / facebook.com/yashka.tsygankov
За минулу добу у бойових діях на Донбасі загинули двоє військовослужбовців, 13 зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.
"З огляду на активізацію бойових дій, численні провокації та застосування важкого озброєння з боку противника сили АТО понесли втрати практично по всій лінії зіткнення", - сказав він.
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