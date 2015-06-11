За минулу добу у бойових діях на Донбасі поранені 13 військовослужбовців

За минулу добу у бойових діях на Донбасі загинули двоє військовослужбовців, 13 зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.

"З огляду на активізацію бойових дій, численні провокації та застосування важкого озброєння з боку противника сили АТО понесли втрати практично по всій лінії зіткнення", - сказав він.