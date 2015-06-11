Заблоковано гуманітарну допомогу для сотень тисяч мирних мешканців Донбасу - штаб Ахметова

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, вже вісім днів автоколона з продуктами не може доставити їх у Донецьк для нужденних мешканців окупованих територій сходу країни.

У штабі зазначили, що причина закриття пунктів пропуску в секторі «Б». За словами директора Штабу Григорія Колдунова, під загрозою голоду виявилися сотні тисяч мирних жителів Донецької і Луганської областей.

«Ескалація військового конфлікту привела до того, що Гуманітарний штаб не може перетнути лінію дотику і доставити продукти для мирного населення Донбасу. Та автоколона з продуктами, яка виїхала з Дніпропетровська до Донецька ще 3 червня, продовжує курсувати між містами в пошуках коридору. Пункти пропуску в секторі «Б» закриті, пункт в секторі «С», в Артемівську, пропускає тільки приватних осіб і не пристосований для вантажних перевезень. Ми зверталися до начальника Генштабу ВС України Віктора Муженка з проханням у сприянні пропуску наших вантажів у секторах «Б» або «С», в залежності від того, які з них відкриті", - сказав Колдунов.

Він зазначив, що на сьогодні 26 автомобілів з продуктами знаходиться під пунктом пропуску в Мар'їнці.

"Вранці пропускний пункт ненадовго відновив роботу, але поки машини прибули до митниці – знову закрився через відновлення обстрілу. Наша автоколона чекає розвитку подій, час є до 20:00, закінчення періоду пропуску через лінію дотику. Вже більше тижня Штаб Ахметова не може доставити продукти на непідконтрольні української влади території Донбасу.Обсяг заблокованою допомоги становить 175 тисяч наборів виживання для дорослих і 10 тисяч-для дітей. У зв'язку зі зривом планових поставок продуктів в логістичний центр Гуманітарної Штабу на стадіоні «Донбас Арена» сьогодні третина пунктів видачі в зоні АТО вже закриті", - сказав Чаклунів.

«Ми вибудували систему надання гуманітарної допомоги мирним жителям Донбасу по обидві сторони лінії дотику, яка заснована на ритмічності поставок продуктів харчування на логістичні центри. На сьогодні ця ритмічність порушена. Як наслідок – у логістичному центрі Штабу в Донецьку немає запасів продуктових наборів, на території непідконтрольній українській владі закриваються наші пункти видачі допомоги. Але ми бачимо і вирішення цієї проблеми – перепрофілювання одного з пунктів пропуску через лінію дотику спеціально під гуманітарні вантажі для мирного населення Донбасу, як від міжнародних, так і українських організацій. Таким пунктом, наприклад, може бути пункт в Волновасі. Розділивши потік комерційних і некомерційних вантажів, ми будемо розуміти, що гуманітарна допомога безперешкодно і без обмежень у строках буде доходити до мирного населення, що залишилося на непідконтрольних Україні територіях. Ми будемо шукати будь-які можливості,щоб допомогти людям, які опинилися в біді, вижити. Позиція Ріната Ахметова залишається незмінною - Гуманітарний штаб допомагав, і буде допомагати мирним жителям Донбасу», - заявив Колдунов.