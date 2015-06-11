Штаб Ахметова запускає нову програму – "Мирне літо – дітям Донбасу"

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, в липні і серпні Гуманітарний штаб відправить 500 дітей на відпочинок в дитячий оздоровчий табір «Факел» в Бердянську. Відпочити зможуть діти від 8 до 14 років, які проживають на території Донецької і Луганської області, непідконтрольній Україні, а також діти-переселенці, які проживають на мирній території Донбасу і лінії зіткнення, уточнили в штабі.

Читайте такожЗаблоковано гуманітарну допомогу для сотень тисяч мирних мешканців Донбасу - штаб Ахметова

Робота табору розрахована на дві зміни. Перший заїзд заплановано з 15 по 28 липня, другий – з 26 липня по 8 серпня. У кожній із змін зможуть безкоштовно відпочити по 250 дітей. Щоб оформити дитину в табір, батькам необхідно заповнити форму реєстрації на сайті Гуманітарного штабу (анкета активна з 12 червня), дочекатися дзвінка представника Гуманітарного штабу і підготувати пакет документів. Необхідно вислати на електронну адресу Гуманітарного штабу довідку, що підтверджує статус дитини-переселенця, або медичну довідку (для дитини з неконтрольованої зони АТО).

У таборі діти зможуть відпочити, оздоровитися, знайти нових друзів. Крім того, в таборі буде працювати і команда психологів-волонтерів Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, яка через ігри, майстер-класи та арт-терапію допоможе дітям впоратися з травмою війни. Ці фахівці пройшли курс «Травма війни» і знають, як треба і можна впливати на дітей, які зіткнулися з війною.

Читайте такожУ Донецькій області працюватимуть мобільні групи психологів

«Гуманітарний штаб сподівається, що всі програми – і продовольча, і «Психологічна допомога», і «Адресна допомога» дозволять нам наблизити стан миру, якого ми всі дуже потребуємо», – сказала Філь.

Вона підкреслила, що "штаб допомагав, і буде допомагати нашим мирним співгромадянам, землякам.

«Ми хочемо, щоб люди, які зараз знаходяться за лінією дотику, розуміли і пам'ятали дуже важливу річ – Рінат Ахметов не кине людей в біді. Ми будемо шукати спосіб, щоб продуктова допомога була доставлена. Але Гуманітарний Штаб – це не тільки забезпечення продуктами мирних жителів. Це і адресна допомога, і проект «Психологічна допомога дітям. В рамках цього проекту Штаб відкриває – «Мобільний допомога психологів». З сьогоднішнього дня психологи-волонтери Гуманітарного штабу починають працювати в дитячих шкільних таборах Донецька. У найближчих планах –«покрити» цими мобільними групами школи Маріуполя, Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Єнакієве, Харцизьк, Авдіївки, Докучаєвська, Зугресу. У багатьох з цих міст йдуть бойові дії, але там залишаються діти, і ці діти вкрай потребують психологічної допомоги», - сказала Філь.