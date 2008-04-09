В Україні можна запобігти 155 тисячам смертей на рік – експерт

За наслідками досліджень, в Україні щороку, впливаючи на чинники навколишнього середовища, можна запобігти 155 тисячам смертей. Це становить 19% від загальної смертності в наший країні. Про це заявив керівник Бюро ВООЗ Ігор Поканевич.

«Україна перебуває в першій п`ятірці серед країн Європи за кількістю захворювань і смертей, пов`язаних з чинниками довкілля. Щоб поліпшити екологічну ситуацію в країні і знизити той показник, який на сьогодні дуже високий, велику роль має грати не тільки Міністерство охорони здоров`я, а й Міністерство екології, і Міністерство надзвичайних ситуацій», – сказав він.

Поканевич вважає, що необхідно інформувати лікарів і населення про ризики, пов`язані з чинниками навколишнього середовища, і про ризики, пов`язані зі зміною клімату: «Це й підвищення температури, і періодичні похолодання, і повені, і поширення інфекційних захворювань. Крім того, розробляти такі інтервенції, як постачання населенню чистої безпечної води, забезпечення місць, де люди могли б проводити час, коли висока температура, або навпаки, забезпечення їх обігрівачами, якщо це різке зниження температури».

Главред