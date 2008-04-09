Коли які ліки краще приймати?

Насамперед треба знати принцип приймання лікарських засобів різного походження. Для цього необхідно виходити з такого загального правила: якщо лікарський засіб приймається безпосередньо до вживання їжі, то він виявляє стимулювальний ефект, якщо під час їди - потенціює ті ферментативні процеси, які відбуваються в шлунку, а після їди - активує травні залози, які перетравлюють їжу і забезпечують усмоктування препаратів на рівні підшлункової залози, печінки, жовчного міхура і кишечнику.

Тому, якщо людина хворіє на недугу, пов`язану зі зниженою секреторною функцією шлунка (гастрит, поліпоз шлунка, інфекційні захворювання тощо), ліки треба приймати до їди. Враховуючи, що деякі препарати можуть розчинятися під впливом шлункового соку, ті з них, які випускаються в капсулах, треба приймати, не розчиняючи у воді.

Якщо у хворого гастрит з підвищеною секреторною функцією, виразкова хвороба шлунка чи дванадцятипалої кишки, препарати варто приймати за 1,5-2 год до їди.

У разі запального процесу підшлункової залози, хронічного панкреатиту, хронічного холециститу, хронічного гепатиту для стимуляції цих травних органів доцільно приймати препарати, особливо ферментні, через 1-1,5 год після їди. Зазвичай у такий період приймають і препарати, які діють на патологічні процеси в тонкій чи товстій кишці.

Лікарські рослини у вигляді водних або спиртових витяжок ліпше приймати за півгодини до їди. Тоді вони найповніше і найефективніше всмоктуються в кишечнику.