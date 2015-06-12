У Харкові після відвідування кафе 6 осіб захворіли на сальмонельоз

Про це повідомили УНІАН у головному управлінні Держсанепідслужби України в Харківській області.

За відомостями СЕС, під час опитування постраждалих було встановлено, що всі вони 1 червня відвідали кафе «Кристал».

Усі захворілі були госпіталізовані до КЗОЗ «Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня» та КЗОЗ «Харківська обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня» з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт. На теперішній час встановлено заключний діагноз 6 захворілим: сальмонельоз.

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"Хворі отримують необхідне лікування, стан здоров’я має позитивну динаміку. З метою встановлення причин та факторів виникнення захворювань фахівцями Держсанепідслужби проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху: лабораторні дослідження об’єктів довкілля (харчові продукти, змиви, вода), обстеження працівників кафе, проведено заключну дезінфекцію, за контактними встановлено медичне спостереження. Протиепідемічні заходи тривають", - йдеться в повідомленні.