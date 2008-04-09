Як позбутися кісточок на пальцях ніг

Лікувати цю "негарну" недугу дуже тяжко, проблематично і досить довго. Але й опускати руки не варто. Передусім треба нормалізувати діяльність печінки, підшлункової залози, поповнити свій організм мікро- та макроелементами. Дієта, бальнеотерапія, фітотерапія - ось необхідний комплекс для боротьби з цією недугою.

З фітозасобів можна порадити такі: плоди шипшини коричної, корені цикорію дикого, бруньки тополі чорної, листя первоцвіту весняного, стовпчики з приймочками кукурудзи звичайної.

Візьміть по 1 ст. л. кожного компонента, додайте 250 мл окропу, кип`ятіть 5 хв, настоюйте 4 год і вживайте по 50-100 мл 3-4 рази на добу за 30 хв до їди. Протягом усього курсу лікування (1,5-2 міс.) робіть ванни для ніг (3-4 рази на тиждень). По 10 ст. л. листя тополі чорної, берези бородавчастої, трави меліси лікарської та чебрецю звичайного залийте 3 л води, кип`ятіть 5 хв, кілька годин настоюйте і додайте до загальної ванни. Температура води для ванни (за відсутності набряків ніг) не повинна перевищувати 40°С (оптимальна температура 30-35°С). Якщо ноги набрякають, ванни мають бути ледь теплими. Тривалість таких процедур у будь-якому разі 15-20 хв.