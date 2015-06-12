Внаслідок пожежі на нафтобазі у Київській області загинуло 5 осіб - МОЗ
12:49, 12 червня 2015Країна
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Внаслідок пожежі на нафтобазі у Васильківському районі Київської області за інформацією станом на 11 годину 5 осіб загинули і ще 15 - постраждали
4 людей загинуло на місці; 1 – помер в лікувальному закладі; 5 – медичну допомогу надано амбулаторно; 10 осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні.
УНІАН
Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я України.
Як зазначили у МОЗ, 4 – загинуло на місці; 1 – помер в лікувальному закладі; 5 – медичну допомогу надано амбулаторно; 10 осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. Ліквідація пожежі досі триває.
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