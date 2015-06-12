Чечоткін заявляє, що пожежа на нафтобазі абсолютно не вплинула на здоров'я людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, доповідаючи на засіданні уряду.

Він закликав припинити спекуляції щодо нанесення пожежею "непоправимої екологічної шкоди природному середовищу і здоров'ю населення".

"Реальний негатив вплив на природне середовище незначний. А що стосується Києва, негативний вплив на екологію міста і здоров'я населення повністю відсутній", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області розпочалася ввечері 8 червня. Ліквідація пожежі відбувається досі. В результаті пожежі загинули 5 осіб і ще 15 – постраждали.