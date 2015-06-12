Чечоткін заявляє, що пожежа на нафтобазі абсолютно не вплинула на здоров'я людей
Негативний вплив пожежі на нафтобазі "БРСМ-Нафта" в Київської області на екологію Києва і здоров'я населення повністю відсутній.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, доповідаючи на засіданні уряду.
Він закликав припинити спекуляції щодо нанесення пожежею "непоправимої екологічної шкоди природному середовищу і здоров'ю населення".
"Реальний негатив вплив на природне середовище незначний. А що стосується Києва, негативний вплив на екологію міста і здоров'я населення повністю відсутній", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області розпочалася ввечері 8 червня. Ліквідація пожежі відбувається досі. В результаті пожежі загинули 5 осіб і ще 15 – постраждали.