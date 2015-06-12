Гель-лак: небезпеки модного манікюру

Гель-лак, він же шелак, зараз неймовірно популярний. А чому б і ні? Манікюр залишається ідеальним протягом двох-трьох тижнів – хіба звичайному лаку таке під силу? Однак є в модному захопленні прихована небезпека. Про неї попереджають лікарі, пише tvoymalysh.com.ua.

Саме покриття у фахівців не викликає побоювання. Навіть навпаки: гель-лак зміцнює нігті, захищає нігтьові пластини від різних пошкоджень. Наноситься і легко знімається, не викликає алергію.

У чому ж небезпека? Сушіння! При якому нафарбовані нігті обов'язково піддаються впливу ультрафіолету – для цього використовують спеціальні УФ-лампи.

На думку експертів з Медичної школи Нью-йоркського університету та Американського фонду раку шкіри, часте опромінення ультрафіолетом (за допомогою УФ-ламп) може спровокувати розвиток шкірної онкології. Правда, ризик не надто високий, але він все-таки є.

А це означає, що захоплюватися гель-лаком не варто. Адже літо – це така пора, коли нам і так вистачає сонячних променів. Не виключено, що постійні манікюр-педікюр стануть останньою краплею для організму.

Щоб звести ризик опромінення до мінімуму, лікарі радять перед сушінням нігтів в УФ-лампі нанести на руки або ноги сонцезахисний крем з SPF-фільтром не нижче 15.