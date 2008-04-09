Міністерство охорони здоров`я України, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця запрошують взяти участь у роботі науково-практичної конференції "Проблеми виявлення, діагностики, лікування і профілактики туберкульозу", яка відбудеться 11 квітня 2008 року.

Відкриття конференції: 11 квітня 2008 року о 10 годині в Залі колегії МОЗ України, вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01021.

Програма науково-практичної конференції " Проблеми виявлення, діагностики, лікування і профілактики туберкульозу"

9.00-10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 Відкриття конференції

Вступне слово до учасників конференції

Князевич В.М., Міністр охорони здоров`я

Подолання епідемії поєднаних захворювань - туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні - нагальне питання сьогодення Професор Петренко В.І., голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам

Сучасний стан проблеми поєднання туберкульозу та ВІЛ/СНІДу Професор Процюк Р.Г., кафедра фтизіатрії з курсом пульмонології, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Презентація "Клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання - туберкульоз і ВІЛ-інфекцію" Тарасенко О.Р., к.м.н., В.о. директора Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом МОЗ України

Ефективність лікування хворих на поєднані захворювання - туберкульоз і ВІЛ-інфекцію - в умовах стаціонару

Професор Мельник В.П., завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології, Медичний інститут Української асоціації народної медицини

Первинна медикаментозна резистентність при туберкульозі у різних вікових групах населення в умовах епідемії Професор Сахелашвілі М.І., кафедра фтизіатрії і пульмонології, Львівській національний медичний університет ім. Д. Галицького