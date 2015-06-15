"Автомайдан Тернопіль" відправив в зону АТО автомобіль швидкої допомоги

Як повідомили УНІАН в організації, автомобіль Volkswagen Transporter передали для потреб 24-ї бригади українці Франції. Автомайданівці його відремонтували і переробили для використання як машини швидкої допомоги.

«Найголовніше, що даний автомобіль повністю укомплектований всіма необхідними для невідкладної допомоги засобами. Сподіватимемося, що він гідно виконуватиме своє призначення», – заявили «автомайданівці».

Автомобіль освятили священики Кафедрального собору Тернополя.