"Автомайдан Тернопіль" відправив в зону АТО автомобіль швидкої допомоги
09:27, 15 червня 2015Країна
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«Автомайдан Тернопіль» відправив в АТО автомобіль швидкої допомоги, виготовлений на базі автомобіля Volkswagen Transporter.
Автомобіль повністю укомплектований всіма необхідними для невідкладної допомоги засобами
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН в організації, автомобіль Volkswagen Transporter передали для потреб 24-ї бригади українці Франції. Автомайданівці його відремонтували і переробили для використання як машини швидкої допомоги.
«Найголовніше, що даний автомобіль повністю укомплектований всіма необхідними для невідкладної допомоги засобами. Сподіватимемося, що він гідно виконуватиме своє призначення», – заявили «автомайданівці».
Автомобіль освятили священики Кафедрального собору Тернополя.
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