Як поліпшити обмін речовин

Обмін речовин уповільнюється до ночі, коли ми не вживаємо їжу протягом 9-12 годин, пише med2.ru. І коли ви відмовляєтеся від сніданку, ви тим самим сигналізуєте своєму метаболізму, щоб він не активізувався, продовжував спати, організм вирішує, що йому потрібно поберегти енергію до надходження їжі. Сніданок стимулює метаболізм, нагадуючи, що йому пора почати свою роботу.

Зелений чай - джерело корисних речовин. Але головне - у зеленому чаї містяться поліфеноли, які очищають печінку, допомагаючи організму позбавитися токсинів, і термогеники - речовини, що мають властивість спалювати жири, забезпечуючи метаболізму більш ефективну роботу.

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Зосередьтеся не на тому ЩО ви їсте, а на тому, ЯК ви це робите. Процес травлення починається з того моменту, як ви відчули запах страви, яку збираєтеся їсти. Тому не перекушуйте, втупившись у монітор комп'ютера, не вечеряйте перед телевізором і не снідайте з газетою або журналом перед тарілкою. Зосередьтеся на процесі прийняття їжі, їжте не поспішаючи, ретельно пережовуючи.

Різноманітність продуктів, звичайно, необхідна організму. Однак для сніданку можна зробити виняток. Обмін речовин вас винагородить, якщо ви щоранку будете їсти геркулесову кашу. А щоб не було нудно, використовуйте добавку у вигляді фруктів, натурального йогурту. Свіжовичавлений сік вранці також вітається (можна разабавлять водою, якщо він занадто солодкий).

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Ранкова зарядка допомагає запустити роботу організму і вибудувати рівень ендорфінів, які на весь день забезпечать позитивні емоції і гарний настрій. Але, з іншого боку, в районі 6-ї вечора м'язи максимально в тонусі, тому менша ймовірність отримати розтягування або удари при заняттях спортом. До того ж у цей час організм на піку бадьорості, а це означає, що калорії спалюються швидше. Чим активніше ви виконуєте вправи, тим активніше збільшується м'язова маса, а значить зменшується жирова. Чим більше м'язової маси, тим активніший метаболізм, так як калорії витрачаються для нарощування м'язів, а не для накопичення жиру.

У вас зовсім немає часу для прогулянок або занять фізкультурою? Використовуйте доступні способи. Наприклад, не користуйтеся ліфтом вдома і в офісі. Якщо ваш офіс або квартира знаходиться занадто високо, то можна кілька поверхів піднятися по сходах, решту - на ліфті. Можна підніматися на ліфті, а спускатися по сходах. Точно так само з громадським транспортом - хоча б пару зупинок до будинку або роботи кожен день проходьте пішки. Метаболізм обов'язково віддячить.

Кальцій, цинк, селеніум прискорюють обмін речовин і стимулюють роботу лімфосистеми. Порадьтеся з лікарем, дієтологом або тренером з фітнесу. які вітаміни вам підходять.