За добу на Донбасі 20 українських військових отримали поранення
14:56, 15 червня 2015Країна
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Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко
За добу на Донбасі загинули двоє українських військових, 20 отримали поранення / Фото: УНІАН
Минулої доби в зоні АТО на сході України загинули двоє українських військових і 20 були поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військових та 20 було поранено.
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