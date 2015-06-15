За добу на Донбасі 20 українських військових отримали поранення

Минулої доби в зоні АТО на сході України загинули двоє українських військових і 20 були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військових та 20 було поранено.