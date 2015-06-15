В Україні оголошено штормове попередження
17:44, 15 червня 2015Країна
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З другої половини дня 15 червня очікуються зливи, шквали і град
Очікуються грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали / Фото: УНІАН
За прогнозами синоптиків, у другій половині дня 15 червня в західній частині, 16 червня в країні, окрім східної частини, вночі і Приазов'я, грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 15 червня в західній частині подекуди 24 м/с.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
У зв’язку з цим Державтоінспекція закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху - не перевищувати швидкість, дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування, відмовитися від ризикованих маневрувань.
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