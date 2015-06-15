У Штабі Ахметова очікують рішення з проходженням гуманітарної колони

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжить спроби доставити гуманітарну допомогу в Донецьк, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. У середу, 17 червня, в логістичний центр на «Донбас Арені» планується відправити автоколону з продуктами для найбільш соціально незахищених мирних жителів Донбасу на непідконтрольних українській владі територіях. За підсумками доставки Штаб планує сформувати 40 тисяч наборів виживання, що дозволить відновити видачу продуктової допомоги.

«Ми чекаємо відповіді від Генштабу ЗС України на питання проходження гуманітарних вантажів через лінію дотику. Станом на 17:30 15 червня її немає. Ми отримали велику кількість відгуків від міжнародних організацій, нас підтримав Посол США Джеффрі Пайетт, на гарячу лінію Штабу Ахметова надходять сотні дзвінків від пенсіонерів. Ми сподіваємося, що ситуація вирішиться найближчим часом, і в середу ми зможемо відправити колону з продуктами», – заявив Григорій Колдунов, директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

На 15 червня в Донецьку не працюють всі 11 пунктів видачі, тільки за сьогодні більш як 6 тисяч людей не змогли отримати продукти. Всього на непідконтрольній українській владі території Донецької області закрито 19 з 27-ми пунктів видачі Гуманітарної допомоги від штабу Ріната Ахметова.

Вже 13-й день через закриття блокпостів в секторі «Б» і недопуск два дні тому представниками батальйону «Патріот» автоколони з продуктами через сектор «С», в Артемівську, Штаб Ріната Ахметова не може здійснити планові поставки продуктів. Відхилення від графіка вже становить 175 тисяч дорослих наборів виживання і 22 тисячі дитячих наборів.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова направив до органів влади і в українські представництва міжнародних місій заяву про блокування допуску гуманітарних вантажів для мирного населення Донбасу за лінією дотику. Такі ж проблеми з доставкою допомоги відчувають і міжнародні гуманітарні місії ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, People in need.

У своїй заяві Штаб Ріната Ахметова звертається до всіх, хто працює в сфері надання гуманітарної допомоги, з пропозицією виробити, обговорити, прийняти, а далі слідувати згідно чітких, прозорих, позбавлених політики правил і процедур доставки та розподілу гуманітарної допомоги.