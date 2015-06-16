Маска для зміцнення і об'єму волосся біля коріння

09:41, 16 червня 2015
Країна
157

Коли маска трохи охолоне, нанесіть її на волосся і залиште на дві години

Вашим волoсам не хватает объёма, силы и блеска? / Фото: zdorovie.com

Вашому волоссю не вистачає об'єму, сили та блиску?

Цей рецепт допоможе швидко позбутися від проблеми!

Склад маски:

Жовток - 1 шт.

Хна – 3 чайні ложки

Сухе листя кропиви - ½ склянки

Змішуємо всі складові, додаємо окропу, пише womanel.com.ua. Суміш повинна вийти як жирна сметана. Коли маска трохи охолоне, нанесіть її на волосся і залиште на дві години. Залишки змийте шампунем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter