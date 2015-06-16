Маска для зміцнення і об'єму волосся біля коріння
09:41, 16 червня 2015Країна
157
Коли маска трохи охолоне, нанесіть її на волосся і залиште на дві години
Вашому волоссю не вистачає об'єму, сили та блиску? / Фото: zdorovie.com
Вашому волоссю не вистачає об'єму, сили та блиску?
Цей рецепт допоможе швидко позбутися від проблеми!
Склад маски:
Жовток - 1 шт.
Хна – 3 чайні ложки
Сухе листя кропиви - ½ склянки
Змішуємо всі складові, додаємо окропу, пише womanel.com.ua. Суміш повинна вийти як жирна сметана. Коли маска трохи охолоне, нанесіть її на волосся і залиште на дві години. Залишки змийте шампунем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter