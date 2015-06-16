USAID проведе оцінювання Національної системи забезпечення ліками

Сьогодні у Києві розпочав роботу семінар з оцінювання Національної системи забезпечення лікарськими засобами (ОНСЗ).

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, в Україні така система застосовується вперше. Його результати дадуть Уряду України факти, необхідні для прийняття рішень щодо посилення національної системи забезпечення лікарськими засобами в рамках реформи системи охорони здоров’я.

На семінарі будуть присутні заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець, директор Офісу охорони здоров’я USAID – Україна Чарльз Лерман, а також провідні експерти, що представлятимуть національні та міжнародні організації з урядового та громадського секторів.

Загальна оцінка системи забезпечення лікарськими засобами (ЗОСЗЛЗ) – це комплексний набір інструментів, що використовується для визначення зрілості можливостей та ефективності системи постачання у сфері охорони здоров’я. Таке оцінювання визначає ключові прогалини у системі постачання як на рівні процесу, так і на рівні результату, з метою вирішення проблем ефективності як загальних, так і в межах окремих функціональних сфер. Інформація, отримана в результаті такого оцінювання, може використовуватися для науково обґрунтованого планування, прийняття рішень та управління ефективністю.