На Донеччині почне працювати робоча група Мінсоцполітики

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це міністр соціальної політики Павло Розенко заявив під час телефонної розмови з головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським.

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За словами Розенка, групу очолив заступник міністра Валерій Ярошенко. До її складу увійдуть представники департаментів міністерства та керівництво Пенсійного фонду.

Під час розмови Розенко наголосив, що у зв’язку зі складною ситуацією на Донбасі соціальна допомога цьому регіону є пріоритетним напрямком у роботі міністерства.

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Серед першочергових завдань у соціальній сфері він назвав своєчасну виплату зарплат, пенсій та інших видів соціальної допомоги, забезпечення гуманітарною допомогою жителів Донеччини та соціальний захист тимчасово переміщених осіб.

У свою чергу, Жебрівський подякував за готовність надати необхідну допомогу регіону та знайти спільні шляхи вирішення непростої соціально-економічної ситуації.