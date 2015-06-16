Богатирьова засуджена заочно - ГПУ

Про це в інтерв'ю газеті "Голос України" заявив Генеральний прокурор Віктор Шокін.

"Процедура спеціального розслідування (заочного виробництва) вперше реалізована на практиці. До суду внесено подання про заочне засудження екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової і співучасника Олександра Стащенка за фактом заволодіння бюджетними коштами на суму 6,5 млн грн у процесі закупівель медичних препаратів та обладнання. Процедуру заочного засудження застосовано також щодо колишнього голови Національного банку України, першого віце-прем'єр-міністра і прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Його підозрюють у розкраданні і привласненні державних коштів НБУ на суму близько 118 млн гривень", - розповів він.

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Він також зазначив, що наразі Арбузов перебуває у розшуку Інтерполу, на рахунках, які належать йому та його дружині, заарештовано понад 200 млн грн. Крім того, за словами Генпрокурора, на виконанні у компетентних органів Латвії є міжнародне доручення Генпрокуратури України, що стосується арешту на підставі судового рішення грошей Арбузова на суму понад 49 мільйонів доларів.

Він також наголосив, що жодного з колишніх представників влади не виключали зі списку санкцій.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня. Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід для Богатирьової у вигляду арешту.