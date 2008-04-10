76 учнів захворіли на вітряну віспу в Івано-Франківській області

У с. Підпечари Тисменицького району Івано-Франківської області у школі тимчасово припинено навчальний процес учнів 1-6 класів через захворювання 76 дітей на вітряну віспу в період з 6 по 9 квітня.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учні перебувають на амбулаторному лікуванні. Всього в школі навчається 250 дітей.