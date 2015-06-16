Завтра в Україні очікуються зливи, град та шквали - синоптики
15:53, 16 червня 2015Країна
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За прогнозами синоптиків, у західних областях можливі грози. При цьому у південних та центральних областях, в окремих районах, - сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с
REUTERS
Завтра, 17 червня, у південних та центральних областях України очікуються зливи, град та шквали.
Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, у західних областях можливі грози. При цьому у південних та центральних областях, в окремих районах, - сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.
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