Завтра в Україні очікуються зливи, град та шквали - синоптики

Завтра, 17 червня, у південних та центральних областях України очікуються зливи, град та шквали.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у західних областях можливі грози. При цьому у південних та центральних областях, в окремих районах, - сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.