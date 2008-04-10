Яблука знижують ризик серцево-судинних захворювань - науковці

Яблука здатні зменшити ризик серцево-судинних захворювань і деяких ракових утворень, заявили австралійські вчені, провівши всебічне багаторічне дослідження.

Настільки популярний в усьому світі плід може також служити чудовим захистом від астми та діабету. До того ж цей фрукт є незамінним помічником у боротьбі із зайвою вагою.

Як заявив один з авторів дослідження Шон Ландон, жодна хімічна добавка не зрівняється з корисними властивостями яблук, поживністю й кількістю вітамінів у них.

За його словами, користь яблук пов`язана з потужними антиоксидантами флавонідами, яких у кожному фрукті у 1,5 раза більше, ніж у 75 грамах чорниці, вдвічі більше, ніж у чашці чаю, втричі вище, ніж в апельсинах і майже у 8 разів більше, ніж у бананах.

ICTV