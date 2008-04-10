На Рівненщині лікарі завищували вартість медоглядів

Антимонопольний комітет виявив, що сім районних лікарень та дві міські поліклініки навмисне завищували вартість медоглядів. Людей щоразу змушували платити за додаткові послуги.

Рівненські лікарі штучно завищували вартість медоглядів. Під час ретельної перевірки лікувальних закладів Антимонопольний комітет з’ясував: лікарі вносили до ціни медогляду зайві аналізи та обстеження. Наприклад, продавців змушували обстежуватися у хірурга. Водії ж щоразу при медогляді здавали аналіз на визначення резус-фактора, хоча він протягом життя не змінюється.

"А як виявилося, коли ми вже розібралися, фактично витрати, які несла лікарня, були меншими. Тобто, деяких лікарів, яких там не повинно бути, чи їхніх послуг і трудозатрат, вони вносили в ці тарифи, тому вони були завищені", повідомив заступник голови Рівненського обласного відділення Антимонопольного комітету України Віктор Боденчук.

У медичних закладах переконують: внесення у калькуляцію послуг додаткових спеціалістів небезпідставне. При медогляді лікарі мають всесторонньо оглянути пацієнта, тому й запровадили комплексне обстеження. Здорожчання довідки на кілька гривень медики не вважають суттєвим. Кажуть, гроші йшли не до кишень лікарів, а на розвиток установи – за них медики купували реактиви та ремонтували приміщення.

"При обстеженні, при проведенні цієї комісії ми стараємося і ставимо собі за мету не тільки видати довідку на право керування транспортним засобом, але й знайти і виявити ті захворювання, про які цей пацієнт і не може знати", зазначив завідувач відділення профілактики поліклініки №3 м. Рівне Володимир Пахольчук.

Усі лікарні, де виявлено завищені розцінки, Антимонопольний комітет оштрафував на 5 тисяч гривень та змусив знизити тарифи. Вартість за медогляд водіїв на Рівненщині зменшилася з двадцяти однієї гривні до сімнадцяти. На чотири гривні менше тепер коштує і обстеження на отримання зброї. А тим, хто виїжджає за кордон, довідка про стан здоров’я бійдеться на половину дешевше – одинадцять гривень.

ICTV