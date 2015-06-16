Люди не зверталися до лікарів зі скаргами на погіршення стану здоров’я через пожежу під Києвом - СЕС

Люди не зверталися до лікарів зі скаргами на погіршення стану здоров’я через пожежу на нафтобазі у Васильківському райні Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас.

«Ніхто не звернувся на сьогодні до лікарень у зв’язку з погіршенням здоров’я через токсичні отруєння у зв’язку з пожежею під Васильковом або мають якісь скарги чи симптоми такого отруєння. Не було зафіксовано таких звернень, не було виявлено таких людей», - сказав він.

За словами Протаса, це не дивно, бо гострі отруєння виникають, коли концентрація шкідливих речовин у десятки і сотні разів перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК). Хронічні ж хвороби, сказав він, проявляються при незначних перевищенняз ГДК, але при тривалій дії шкідливої речовини.