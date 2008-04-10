За роки незалежності українки зробили 30 млн абортів

9 квітня Всеукраїнська громадська організація виступила з заявою про те, що за роки незалежності в Україні було зроблено 30 мільйонів абортів.

На такі ж вражаючі цифри вказує і офіційна статистика здійсненних абортів в Україні: у 1990 році було зроблено 1 млн 19 тис. абортів, у 1992 – 902 тис. абортів; у 1995 – 740 тис. абортів; у 2000 – 434 тис.; у 2001 – 370 тис.; у 2002 – 346 тис.; у 2003 – 316 тис.; у 2004 – 289 тис.; у 2005 – 264 тис.; у 2006 – 230 тис. абортів.

Для порівняння, у Польщі за ці ж роки було зроблено лише 82 тис. 329 абортів, що в 365 разів менше, ніж в Україні.

„Сьогодні в Україні щодня робиться понад 700 абортів”, – повідомляють у Всеукраїнській громадській організації Доля, додаючи при цьому, що аборт – це убивство живої істоти. Незважаючи на це, в Україні його можна зробити навіть на 154 день вагітності.

З огляду на таку тенденцію, а також те, що за роки незалежності з 52 мільйонів українців залишилося лише 46 мільйонів, експерти б`ють тривогу і заявляють про те, що Україна знаходиться на межі демографічної катастрофи.

«Уже через 5 років в Україні емігрантів з Азії, Близького Сходу, Африки може бути більше, ніж етнічних українців. Уже сьогодні Україна страждає від браку робочої сили – заводи не мають молодої зміни, вищі навчальні заклади незабаром будуть битися за кожного абітурієнта. Демографічна криза настільки гостра, що її масштаби загрожують українській державності», – відзначають у ВГО Доля.

korrespondent.net