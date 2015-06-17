В Україну з Польщі та Німеччини прибуло понад 360 тонн гуманітарної допомоги для переселенців

В Україну з Польщі та Німеччини прибуло понад 360 тонн гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, у Києві відбулася урочиста церемонія передачі польсько-німецької гуманітарної допомоги.

Гуманітарну допомогу Україні передали заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Конрад Павлік, який, серед іншого, відповідає за питання східної політики Польщі, Уповноважений представник Федерального уряду Німеччини з питань прав людини і гуманітарної допомоги Крістоф Штрессер і посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль. Українську сторону представляли віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, президент Міжнародного благодійного фонду “Карітас України” – заступник Міжнародного благодійного фонду “Карітас Європа” Андрій Васькович.

“Ми вдячні нашим польським та німецьким колегам за ту підтримку та допомогу, яку вони постійно надають українцям. Ми відчуваємо ваше прагнення посприяти нам якомога швидше стабілізувати ситуацію в країні. Гуманітарна допомога є надзвичайно важливою та необхідною для наших співвітчизників. Тим самим вони відчувають, що не лише уряд України турбується про них, але й вся світова спільнота готова їм допомагати. Я сподіваюся на нашу подальшу співпрацю, адже переконаний, що лише спільними зусиллями ми зможемо стабілізувати ситуацію в Україні та допомогти жителям сходу повернутися до нормального звичного життя”, - сказав голова ДСНС.