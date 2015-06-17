З початку проведення АТО медзаклади Дніпропетровщини прийняли понад 5,3 тис. поранених бійців

З початку проведення антитерористичної операції медзаклади Дніпропетровської області прийняли понад 5,3 тис. поранених бійців.

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, майже 2,3 тис. з них було екстрено прооперовано.

Сьогодні у медичних закладах області знаходиться понад 320 поранених. Лише за останню добу лікарні прийняли 12 бійців.

За інформацією управління, питання забезпечення військових АТО якісним лікуванням та необхідними препаратами перебуває на особистому контролі голови ОДА Валентина Резніченка.

На лікування поранених бійців з початку проведення АТО з обласного бюджету направлено 21,8 млн грн. Крім того, фінансування у сумі 4,3 млн грн надійшло з резервного фонду Державного бюджету.

Також регіон отримав гуманітарну допомогу на понад 11 млн грн від Товариства Червоного Хреста України, уряду Грузії, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Фонду народонаселення ООН в Україні, Дитячого Фонду ООН та інших.

Медикаменти, обладнання та витратні матеріали на суму майже 10 млн грн надали медзакладам Дніпропетровщини волонтери.