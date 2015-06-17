Перевищень забруднення у приземному шарі атмосферного повітря у Київській області та Києві немає - МОЗ

Головний державний санітарний лікар України Святослав Протас запевнив киян та жителів Київщини, що повітря та вода в регіоні не несуть небезпеки для їхнього життя і здоров’я. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Як зазначається в повідомленні, фахівці Держсанепідслужби України щоденно проводять дослідження повітря у Києві та Київській області. Перевищень максимально допустимих разових концентрацій рівнів забруднення атмосферного повітря не виявлено. Такі самі результати оголосили і працівники лабораторії гігієни повітря та оцінок ризику Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України, які проводили короткотермінові виміри за допомогою медико-екологічної лабораторії.

«Вже маємо результати дослідження 23 проб ґрунту на вміст важких металів, 62 проби води із колодязів, 24 проби води з поверхневих водойм. Сліди нафтопродуктів у колодязній води, а також у зразках із поверхневих водойм відсутні», - повідомив Протас.

Держсанепідслужба України разом із дільничними лікарями проводить на Київщині санітарно-просвітню роботу щодо виявлення людей, які мають певні скарги, симптоми або прояви токсичних отруєнь. До нинішнього часу до лікарів таких звернень не зафіксовано.

У найближчих до осередку пожежі селищах на будинки та городи мешканців подекуди осіла сажа, яка не несе суттєвої загрози здоров’ю людини. Санітарні лікарі області досліджують зразки ґрунту і води з криниць. За результати досліджень вміст нафтопродуктів у зразках нижче чутливості методу.

З метою оцінки ризику для здоров’я населення Київщини у довгостроковій перспективі Держсанепідслужба України звернулася по експертно-технічну підтримку до Представництва ВООЗ в Україні, підкреслюється в повідомленні.