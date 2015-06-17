Напої для здоров'я і молодості шкіри

Влітку особливо важливо дотримуватися питного режиму і пити правильні і корисні для краси і здоров'я напої. Давай розбиратися, що ж варто пити влітку, щоб шкіра була красивою, пружною і ніжною, пише edinstvennaya.ua.

Напої для краси і зволоження шкіри

Влітку пий більше соків. Найкращий напій для красивої і здорової шкіри – це фреш з м'якоттю, що містить велику кількість клітковини. Найбільш корисні соки для шкіри – змішані. Наприклад, це може бути морквяно-яблучний або буряково-огірковий фреш.

Напій для здорового кольору шкіри

Щоб відновити мікроциркуляцію крові в тканинах епідермісу, пий кожен день на ніч склянку теплого молока з куркумою. Можна також додати в напій ложечку меду і дрібку кориці.

Для ніжної сяючої шкіри

Щоб шкіра залишалася сяючою, щодня протягом тижня випивай склянку енергетичного коктейлю з теплої води, соку половини лимона, кількох крапель соку імбиру і половини чайної ложки меду. Цей коктейль, що містить багато вітаміну С, має антиоксидантні і омолоджуючі властивості.