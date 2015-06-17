Квіташвілі виступає за скасування податкового та імпортного збору на лікарські засоби

15:51, 17 червня 2015
Країна
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Про це Квіташвілі заявив на церемонії відкриття Українського центру томотерапіі в Кіровограді

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі / УНІАН

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі виступає за скасування податкового та імпортного збору на лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квіташвілі заявив на церемонії відкриття Українського центру томотерапіі в Кіровограді.

«Щоб ціни на ліки впали, потрібно скасувати податковий збір та імпортний збір, який зараз існує. Є завдання від прем'єр-міністра це зробити», - сказав Квіташвілі.

Він переконаний, що в Україні потрібно відкривати ринки для того, щоб в країну заходила велика кількість ліків. «Необхідно, щоб була створена конкурентна атмосфера. Це одразу знизить ціни на ліки. Наскільки я знаю, у наступні кілька тижнів це буде зроблено. Будуть внесені зміни до закону», - зазначив Квіташвілі.

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