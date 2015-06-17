Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі виступає за скасування податкового та імпортного збору на лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квіташвілі заявив на церемонії відкриття Українського центру томотерапіі в Кіровограді.

«Щоб ціни на ліки впали, потрібно скасувати податковий збір та імпортний збір, який зараз існує. Є завдання від прем'єр-міністра це зробити», - сказав Квіташвілі.

Він переконаний, що в Україні потрібно відкривати ринки для того, щоб в країну заходила велика кількість ліків. «Необхідно, щоб була створена конкурентна атмосфера. Це одразу знизить ціни на ліки. Наскільки я знаю, у наступні кілька тижнів це буде зроблено. Будуть внесені зміни до закону», - зазначив Квіташвілі.