Державні лікарні в Україні приватизуватися не будуть - Квіташвілі

Державні лікарні в Україні приватизуватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі під час відкриття Українського центру томотерапіі у Кіровограді.

«Ніхто не зацікавлений купувати те, що залишилося від радянської системи. Українські лікарні побудовані так, що в них не можна впроваджувати сучасні медичні технології. На медичному ринку неможливо заробити лікуванням людини від гіпертонії протягом 25 днів», - сказав Квіташвілі.

Він підкреслив, що в українській медицині необхідно впроваджувати нові технології, щоб якість життя після лікування була високою.

«Це буде, коли тільки держава прибере свої бар'єри і стовідсоткову монополію над системою. Жодний інвестор не вкладатиме гроші у систему Семашка», - сказав міністр.

Квіташвілі також зазначив, що зміни у законах і реформи у системі охорони здоров'я дадуть можливість донорам, інвесторам і фондам відкрито заходити в Україну, а в українців з'явиться можливість отримувати якісне лікування.