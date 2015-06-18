Представники фармбізнесу закликають МОЗ скасувати указ про мінімальний асортимент для аптек

Аптечна професійна асоціація України (АПАУ) звернулася до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією скасувати указ «Про затвердження обов'язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів», повідомила прес-служба асоціації.

«Всеукраїнська громадська організація АПАУ... звертається з пропозицією до МОЗ України скасувати дію цього указу», - говориться в повідомленні.

За інформацією прес-служби АПАУ, в асоціації вважають, що скасування цього указу не вплине на наявність чи відсутність у продажу соціально орієнтованих лікарських засобів і медвиробів, але при цьому зменшить корупційну складову під час проведення перевірок аптек.

У повідомленні наголошується, що питання про необхідність перегляду та внесення змін або скасування згаданого указу порушувалося учасниками експертної робочої групи з дерегуляції фармацевтичного ринку при міністерстві на засіданні 4 червня.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська громадська організація «Аптечна професійна асоціація України» об'єднує 38 аптек і аптечних мереж, а також 8 підприємств та організацій медико-фармацевтичного сектору.

Наказ Міністерства охорони здоров'я №1000 від 29.12.2011 «Про затвердження обов'язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для аптечних закладів» містить перелік зі 102 найменувань лікарських засобів і 15 медвиробів, які обов'язково мають бути в наявності в аптеці, якщо вона не займається лише оптовою торгівлею, не має ліцензії на виробництво ліків і не є офіційним представником фармвиробника.