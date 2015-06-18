У Луганській області за добу поранено троє бійців

У Луганській області за минулу добу, 17 червня, через обстріли бойовиків один військовослужбовець загинув і ще троє дістали поранення.

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, бойовики обстріляли Станицю Луганську, околиці селищ Кримське та Троїцьке.

Також бойовики за минулу добу вели масований обстріл м. Золоте (Попаснянський район), особливо по пункту пропуску "Золоте - Первомайськ", який на даний час не працює і в умовах постійного обстрілу працювати не може.

Вчора о 12:30 бойовики здійснили мінометний обстріл останнього блокпоста пропускного пункту, який розміщений на шахті «Родина». В результаті обстрілу троє військовослужбовців батальйону «Айдар» дістали тяжкі тілесні ушкодження, а четвертий від отриманих ран помер у лікарні.

"Луганська обласна військово-цивільна адміністрація вважає роту батальйону «Айдар», яка складається в більшості з воїнів, що пройшли Афганістан, зразковою. Це вже не перші випадки тяжких тілесних ушкоджень, які дістали військовослужбовці цієї роти під час несення служби біля шахти «Родина». Луганська обласна ВЦА висловлює співчуття близьким загиблого і бажає одужання пораненим", - сказано в повідомленні.