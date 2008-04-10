Домашнє прибирання - ліки від депресії

Безлад у будинку негативно впливає на психічне здоров`я мешканців дому, стверджують фахівці. А ось прибирання навпаки - може позбавити людину від постійної напруги і депресії.

Вчений Девід Толін з Американського центру Психічних розладів провів дослідження мозкової діяльності «плюшкіних» - людей, схильних до «накопичення речей». Виявилось, що ті, хто страждає «манією збирача» знаходяться в постійній напрузі. Вони постійно вирішують дилему - що можна викинути, а що краще залишити.

А ось ті, хто не прагне зберегти у себе в будинку кожну дрібничку, виявилися спокійнішими і урівноваженими.

Причин, через які люди не хочуть позбавлятися від речей, може бути багато. Наприклад, неорганізованість - хоча вона не є медичним діагнозом, але може серйозно позначитися на самопочутті. «Мені доводилося бачити людей, які страждають від депресії через те, що вони не можуть навести порядок у себе вдома», - пояснив один із дослідників.

passion.ru