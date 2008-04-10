У Києві закривають відділення Інституту онкології

Кілька днів тому стало відомо, що відділення або закриють, або розформують.

"Зараз ми не тільки відмовляємо в госпіталізації тим, хто сюди звертається, але й вимушені вирішувати, що робити з тими хворими, які на даний момент знаходяться на лікуванні. Чи то виписувати їх, чи то кудись перенаправляти. Хворі позавчора навіть писали листи з проханням про допомогу і направляли їх у МОЗ, президентові, і навіть уповноваженому із захисту прав людини – Ніні Карпачовій .Пацієнти відділення про прийдешнє закриття теж знають. Серед них Галина Ображей, яка лікує рак вже більше року", - говорить керівник відділення Олександр Литвиненко.

"Я особисто бачила, як жінці, яка прийшла у відділення, сказали, що нікого більше приймати тут не будуть. Нібито, відділення такого вже і зовсім немає. Відмову мали всі, хто приходив і вчора, і позавчора. Тих, хто недавно переніс операцію, кажуть, поки залишають. Проте офіційно нам ще не оголошували, що треба збирати речі,"– поділилася Галина Ображей.

Директор Інституту раку Ігор Щепотін просить не згущувати фарби. Не дивлячись на розформовування відділення, на вулиці ніхто не залишиться.

"У нас недавно була комісія МОЗ, висновок наступний – таке відділення абсолютно не потрібне, оскільки в інституті є профільні відділення (у тому числі і відділення пухлини молочної залози). Всіх пацієнтів просто розподілять. Ті ж лікуючі лікарі продовжуватимуть вести своїх пацієнтів. Отже, ситуацію драматизувати не потрібно. А якщо комусь і відмовили – сміливо звертайтеся до мене".

Виходить, що лікувати пухлину молочної залози у нас все-таки будуть, але чомусь було вирішено, що двох відділень в інституті для цього багато. Хоча, як стверджує керівник скасовуваного відділення, деякі операції робляться тільки тут.

За статистикою МОЗ, в середньому в Києві за рік реєструється 1600 випадків захворювань молочної залози (по Україні – 16 000). У відділенні загальної онкології і реконструктивної хірургії молочної залози було 50 ліжок.

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