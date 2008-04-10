Діти України починають пити і палити з 11 років (опитування)

35% українських підлітків до 11-ти років вперше спробували алкоголь і 12% закурили першу сигарету.

Дівчата в середньому вперше пробують палити в 14-15 років, а хлопці - в 11.

Такі результати показало опитування Українського інституту соціологічних досліджень ім. Яременка.

За даними дослідження, щодня палять більше 70% першокурсників ПТУ, 55% - першокурсники вузів.

Курці-10-класники склали 50%, а 8-класники - 40%.

При цьому, щодня і щонеділі пиво п`ють 15% шестикласників і більше 50% першокурсників ПТУ.

Слабкоалкогольні напої з домішкою горілки, вживають майже 10% шестикласників, 25% першокурсників ПТУ. Хоча б раз у житті п`яними були 20% шестикласників і 70% першокурсників ПТУ, а 4 - 10 разів і більше в стані сп’яніння перебували 2% шестикласників і до 20% першокурсників.

За словами О.Балакиревої, за останні чотири роки щотижневі вживання міцних алкогольних напоїв серед 15-річних дівчаток і 13-річних хлопців збільшилося у 1,5 рази, а вживання вина серед підлітків різного віку - майже в 2,5 рази.

Крім того, як мінімум 1-2 рази в житті наркотики вживали більше 10% хлопців і 5% дівчаток-восьмикласників, 35% і 15% відповідно - першокурсників ПТУ і 25% і 15% - першокурсників вузів, а також 15,5% - десятикласників.

У зв`язку з цим О.Балакирева підкреслила, що серед підлітків старшого шкільного віку, а також першокурсників ПТУ і вузів необхідно виховувати критичне ставлення до реклами тютюнових і алкогольних виробів, роз`яснювати мотиви реклами і механізми її впливу, вести просвітницьку роботу щодо негативного впливу таких шкідливих звичок на здоров`я молодого організму. Цю місію учені пропонують покласти на вчителів, як найдостовірніше і найбільш популярне джерело інформації для підлітків.

Опитування проводилося з 1 квітня по 30 червня 2006 року в 24 областях України, АР Крим і в Києві. Всього було опитано 6535 респондентів - учнів шостих, восьмих, десятих класів і першокурсників ПТУ і вузів із 335 навчальних закладів, розташованих у 227 населених пунктах. Соцопитування провів Український інститут соціологічних досліджень ім. А.Яременка за підтримки ООН Дитячого фонду (ЮНІСЕФ).

"24"