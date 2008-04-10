У Києві готують проект, присвячений людям, що померли від СНІДу

Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІД в Україні спільно з програмою Волонтерів ООН й іншими партнерами планують реалізувати проект "Жива Бібліотека" в Києві у рамках Всесвітнього дня пам`яті людей, що померли від СНІДу.

Як повідомляє прес-служба Головного управління у справах сім`ї молоді і спорту КМДА, мета даного проекту - забезпечити безпосереднє спілкування представників різних груп, що мають відношення до ВІЛ, і громадськості в сприятливому для комунікації форматі.

Нагадаємо, в 2007 році від СНІДу померло 290 тис. дітей у віці до 15 років. Приблизно 12 млн. дітей в Африці на південь від Сахари втратили одного або обох батьків у результаті цього захворювання.

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