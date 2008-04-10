Вантажі, що ввозяться для боротьби з ВІЛ/СНІД, варто звільнити від податків

Глобальний фонд для протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу і малярії просить надати статус гуманітарної допомоги (звільнити від оподаткування) товарам, які надходить в Україну за кошти Фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом та іншими соціально небезпечними захворюваннями.

Як наголосив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор департаменту з питань лікування і закупівель Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Андрій КУРПИТА, якщо сьогодні не вирішити питання з оподаткуванням цієї групи товарів, то люди, інфіковані ВІЛ/СНІДом, не зможуть одержувати необхідну медичну допомогу.

«З огляду на те, що держава не виділяє достатньо коштів на боротьбу з ВІЛ/СНІДом, ми опинимося в ситуації, коли не зможемо повністю використовувати кошти, які на сьогодні є, і кожен четвертий з нас не користуватиметься цією допомогою», - сказав А.КУРПИТА.

За його інформацією, загальний обсяг коштів Глобального фонду для протидії ВІЛ/СНІДу, передбачений для боротьби з епідемією в Україні на найближчі 5 років, становить 37,9 млн. дол., при цьому сума податків, які мають бути сплачені, - 9,48 млн. дол.

«Глобальний фонд настійно рекомендує всім країнам, не лише Україні, звільняти будь-які послуги, будь-які товари, призначені для надання медичної допомоги, соціальної допомоги людям, які страждають на ці захворювання, від оподаткування, - зазначив представник Глобального фонду для протидії ВІЛ/СНІД Андреас ТАМБЕРГ. – Як ми вже чули, в українському випадку сума податків становить близько 10 млн. дол. Уявіть, скільки допомоги, скільки ліків можна було б закупити, і можна буде закупити за такі гроші».

Він також висловив побажання Глобального фонду, щоб всі ті кошти, які можуть бути запропоновані для профілактики і лікування людей, яких торкнувся ВІЛ/СНІДом або туберкульоз, були витрачені цілеспрямовано. «І ми сподіваємося, що це питання швидко вирішиться», - сказав він.

Що стосується конкретного переліку ліків, які ввозяться в Україну для боротьби з ВІЛ за кошти Глобального фонду, А.КУРПИТА повідомив, що такий перелік вказано в заявці, яку Україна подає до Глобального фонду і яка затверджується Національною координаційною радою, очолюваною віце-прем`єр-міністром з гуманітарних питань. До такого переліку входять антиретровірусні препарати, тобто препарати для лікування ВІЛ/СНІДу, препарати для лікування супутніх захворювань, тест системи для діагностики ВІЛ/СНІДу й інші товари медичного призначення, такі як презервативи і шприци.

Виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» Андрій КЛЕПІКОВ зазначив, що на сьогодні держава не здатна самостійно боротися з ВІЛ, і таким чином допомога міжнародних організацій є надзвичайно важливою в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.

Він також повідомив, що вчора відбулася зустріч з віце-прем`єр-міністром України Іваном ВАСЮНИКОМ, на якій віце-прем`єр дав доручення створити робочу групу з рішення цього питання. Конкретне рішення планується ухвалити до 15 квітня.