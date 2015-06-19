В Україні розроблять нову програму переоснащення служби крові

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Житомирському інституті медсестринства.

За його словами, в Україні розроблять нову державну програму, спрямовану на переоснащення служби крові. «Є такі важливі напрями (реформування - УНІАН) і служба крові - одна з таких стратегічних служб, від яких у нашій країні залежить державна безпека", - підкреслив він.

Міністр пообіцяв, що влітку цього року в Україні буде проведено аналіз всіх центрів крові та розроблена програма їх переобладнання.

"Я сам бачив кілька таких станцій крові, це - 50-ті роки минулого століття в кращому випадку. Тому ми і почнемо вже влітку цього року аналіз ситуації по всій країні і будемо розробляти державну програму, яка буде спрямована на переоснащення всієї службі крові. Це дуже важливо», - сказав Квіташвілі.