За минулу добу в зоні АТО один військовий отримав поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами за минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО на Донбасі загиблих серед українських військовослужбовців немає, лише 1 воїна було поранено в районі Авдіївки.