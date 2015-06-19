За минулу добу в зоні АТО один військовий отримав поранення

13:01, 19 червня 2015
Країна
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За минулу добу в зоні антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, один боєць поранений.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами за минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО на Донбасі загиблих серед українських військовослужбовців немає, лише 1 воїна було поранено в районі Авдіївки.

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