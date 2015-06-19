Єврокомісар: На Донбасі - гуманітарна катастрофа

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав член Європейської комісії з питань європейської політики, сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган в Харкові під час відвідування табору “Ромашка”, де проживають тимчасово переміщені особи.

“Те що ми бачимо тепер - це гуманітарна катастрофа”, - сказав він.

Ган також назвав переселенців із Донбасу біженцями. “Ми завжди із занепокоєнням сприймаємо таку ситуацію, тому що йдеться насправді про біженців, хоча ці люди офіційною мовою називаються внутрішньо переміщеними особами”, - зазначив єврокомісар.

Він зазначив, що Євросоюз вже виділив 140 млн євро, “щоб допомогти гуманітарній біді”.

Ган підкреслив, що під час візиту в Україну його буде цікавити процес проведення реформ та питання переселенців із тимчасово окупованих територій.

Єврокомісар наголосив, що для нього дуже важливим є особисте спілкування з переселенцями, оскільки це дає можливість більш ефективно надавати допомогу.

“Ми дуже сподіваємося, що цей період не буде тривати довго”, - наголосив Ган.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець квітня у Харківській області було офіційно зареєстровано 164,596 тис. внутрішньо переміщених осіб із Донбасу та АР Крим.

Загалом, за даними Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території, станом на 11 травня з Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донбасу в інші регіони України переселено 854,474 тис. особи.