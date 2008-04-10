У Запорізькій області зростає рівень смертності

У Запорізькій області показник смертності зріс на 7,9%.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому облуправлінні статистики, станом на 1 березня в регіоні проживало 1830,2 тис. людей, при цьому в січні-лютому 2008р. кількість населення області скоротилася на 2,7 тис. людей і скорочення кількості проживаючих відбулося саме за рахунок зростання кількості померлих.

"У січні-лютому 2008 року у Запорізькій області зареєстровано 5 663 померлих, що на 7,9% вище відповідного показника за 2007 рік.", - повідомили в облуправлінні статистики.

Найбільш високий рівень смертності на території Запорізької області зафіксовано в Бердянському (28,3%), Новомиколаївському (27,6%), Гуляйпольському (26,3%), Оріховському (25,4%) і Запорізькому (24,7%) районах.

У цілому ж по області, показник смертності в сільській місцевості складає 24,3%, що на 7,1% вище за рівень смертності.