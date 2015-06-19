У Сумах розпочав роботу пункт безкоштовного прокату засобів пересування та реабілітації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської міської ради.

«У пункті прокату можна безкоштовно отримати у тимчасове користування інвалідні коляски, ходунки, милиці, палиці та інші засоби, які значною мірою полегшують життя хворих або інвалідів. Термін користування узгоджується сторонами в договорі», - зазначає прес-служба.

За її інформацією, пункт прокату діє при відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Він розрахований на інвалідів, літніх людей та громадян, що потрапили в складну життєву ситуацію і потребують допомоги, від яких до пункту вже почала надходити велика кількість звернень щодо прокату засобів пересування та реабілітації, в тому числі від учасників антитерористичної операції.